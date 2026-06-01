Suomen maailmanmestaruusjoukkueen kapteeni Aleksander Barkov keräsi MTV Urheilun asiantuntijoilta Lasse Kukkoselta ja Sami Kapaselta suurimmat kehut finaalin jälkeen.

– Tuntuu, että kevät toisensa jälkeen hän pääsee juhlimaan. Barkov on aina se yksi yksittäinen tekijä, miksi hänen joukkueensa on mestari, Sami Kapanen aloittaa.

Barkov, 30, on viime vuosina juhlinut kapteenin asemassa kahta Stanley Cupin voittoa seurajoukkueessaan Florida Panthersissa. Nyt hän on kapteenina myös miesten maailmanmestari.

–Hän on kyllä ihan maaginen. Kun Barkov sai viime syksynä diagnoosin vammasta, niin hän ei varmasti nähnyt tätä. Hän pelasi ihan käsittämättömän hyvää jääkiekkoa noin pitkän loukkaantumisen jälkeen. Lasse Kukkonen sanoo.

Leijonien parhaana pistemiehenä (3+8=11) turnauksessa häärinyt Barkov pääsi aloittamaan kautensa vasta Ruotsin EHT-turnauksessa, viikkoa ennen MM-turnauksen alkua. Hän oli ollut koko kauden sivussa vaikean polvivamman vuoksi.

– Jos saisi valita omaan joukkueeseen ihan kenet vain, niin kyllä hän olisi se kenet valitsisin ensimmäisenä joukkueeseen, itsekin Leijonien kapteenina pelaajaurallaan toiminut Kukkonen painottaa.