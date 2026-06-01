Syytetty on myöntänyt esitutkinnassa tapon. MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntiä.

1940-luvulla syntynyt mies puukotettiin kuoliaaksi Helsingin Malminkartanossa lähellä juna-asemaa Helsingin Malminkartanossa 18.maaliskuuta.

Syytetty on vuonna 1999 syntynyt mies. Epäilty on myöntänyt esitutkinnassa syyllistyneensä tappoon.

Murhaoikeudenkäynti alkaa tänään maanantaina Helsingin käräjäoikeudessa kello 9.

MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntiä paikan päältä, ja tätä artikkelia päivitetään päivän edetessä.

27-vuotias syytetty naamioitui oikeudessa punaiseen huiviin, niin ettei hänen kasvoja ollenkaan näkynyt.

Juoksi entuudestaan tuntemattoman uhrin perään ja iski metsästysveitsellä yllättäen

Syyttäjä vaatii rangaistusta murhasta. Syytetty on syyttäjän mukaan raa’alla ja erityisen julmalla tavalla tappanut uhrin.

Hän on juossut uhrin perään ja yllättäen puukottanut 10cm pitkällä metsästysveitsellä muun muassa selkään ja rintakehään.

Uhri onnistui ensi pakenemaan, mutta syytetty seurasi tätä ja jatkoi väkivaltaa. Syytetty jatkoi väkivaltaa maassa makaavaan uhria kohtaa. Syytetty poistui paikalta ravintolaan.

Syyttäjän mukaan mies myös kuvasi kahdelle videolle tapahtumia ja lähetti videot kolmannelle osapuolelle. Syyttäjän mukaan teko on ollut raaka ja julma, sillä teko on kohdistunut uhriin yllätyksellisesti ja se on kestänyt pitkään.

Syyttäjän mukaan teko oli kolmivaiheinen ja uhri on ollut osan aikaan täysin puolustuskyvytön.

Uhrille tuli lukuisia vakavia vammoja.

Syyttäjän mukaan teko ilmentää syytetyn päättäväisyyttä. Uhri oli syytetylle entuudestaan tuntematon.

Myös videot ilmentävät syyttäjän mukaan välinpitämättömyyttä.

Syytetyllä ei muistikuvia

Syytetty ymmärtää, että on syyllistynyt henkirikokseen. Hän myöntää tapon. Puolustuksen mukaan murhan tunnusmerkistö ei täyty.

Syytetyllä ei ole muistikuvia tapahtumista.

Puolustus myöntää, että toiminta on ollut varmasti hyvin yllättävää. Ennen tekoa syytetty ja uhri olivat keskustelleet, ja syytetty provosoitu siitä. Hän myöntää iskeneensä uhria kaksi kertaa puukolla. Toinen iskuista johti siihen, että uhri menetti tajuntansa ja kuoli sen jälkeen.