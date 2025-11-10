Ruokien kautta tulevat mikromuovit huolestuttavat yhä enemmän suomalaisia, kertoo Ruokavirasto.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn teettämästä tuoreesta kyselystä käy ilmi suomalaisten olevan nyt huolissaan elintarvikkeiden mikromuoveista.

Vuoden 2025 Eurobarometrin mukaan suomalaisvastaajista 51 prosenttia kokee ruoasta löytyvät mikromuovit suurimmaksi elintarviketurvallisuuden huolenaiheeksi ja 90 prosenttia kertoo ainakin kuulleensa aiheesta.

THL:n mukaan mikromuoveille altistumisen vaikutuksia terveyteemme ei vielä täysin tunneta, eikä tiedetä, mikä pitoisuus on haitallista.

– Nykytietämyksen perusteella terveysriskit ovat kuitenkin hyvin pieniä tämänhetkisillä altistusmäärillä. Jos mikromuovien määrä ympäristössä lisääntyy ja altistuminen kasvaa, tilanne voi kuitenkin muuttua, THL:n erikoistutkija Merja Korkalainen kommentoi vuonna 2022.

Mikromuovia ruoista ja hengitysilmasta

Ruokaviraston tiedotteen mukaan mikromuovihuolen osalta kasvua edellisestä, kolmen vuoden takaisesta kyselystä on 11 prosenttiyksikköä.