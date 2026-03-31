– Sikäli kun tämä (Parikkalassa havaittu drooni) on samantyyppinen tapaus, niin silloin on hyvin todennäköistä, että liittyvät tähän samaan tapahtumaketjuun. Ukraina puolustautuu ja tekee iskuja venäläiseen öljyinfrastruktuuriin meidän lähialueelle.

– Kun he ripeästi tutkinnan saavat tehtyä, sitten me saadaan enemmän tietoa siitä, minkälainen ilma-alus siellä järven jäällä on, Orpo kommentoi.

Orpon mukaan "asia täytyy käydä läpi", jos ja kun viranomaisviestinnässä on epäonnistuttu.

– Vaikka viestinnässä olisi voitu toimia paremmin, niin silti kokonaiskuvani on se, että viranomaisyhteistyö toimii hyvin ja heillä on tarvittavaa kykyä, Orpo kertoo.

"Itämeri on sota-alue"

– Kyllä se on sota-aluetta. Mutta muutoin Itämeri on Nato-maiden ja EU-maiden ympäröimä. Se tekee tilanteesta kuitenkin kontrolloidun ja omalla tavalla turvallisen. Suurin huoleni on kuitenkin ympäristöriski. Kun Venäjän öljyinfrastruktuuri on saanut kovia iskuja, niin meillä on suuri määrä varjolaivaston tankkereita Suomenlahdella matalissa vesissä ja me tiedetään, että ne ovat huonokuntoisia.