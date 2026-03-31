Pääministerin mukaan Suomi saa nyt sivuvaikutuksia siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu.
Viranomaiset kertoivat tänään, kuinka Itä-Suomessa sijaitsevassa Parikkalassa olisi tehty uusi droonihavainto. Miehittämätön ilma-alus löytyi rajavartiolaitoksen mukaan järven jäältä.
MTV Uutisten Asian ytimessä -ohjelmassa vieraileva pääministeri Petteri Orpo kommentoi MTV:lle tuoreeltaan, että tiedot ovat yhä vajavaisia siitä, mitä järven jäälle on todella pudonnut.
– Kun he ripeästi tutkinnan saavat tehtyä, sitten me saadaan enemmän tietoa siitä, minkälainen ilma-alus siellä järven jäällä on, Orpo kommentoi.
Orpo sanoo, että kun Ukraina kohdistaa Venäjälle tuhansia lennokkeja, on myös täysin mahdollista, että joku joukosta eksyy Suomen rajojen sisälle.
– Sikäli kun tämä (Parikkalassa havaittu drooni) on samantyyppinen tapaus, niin silloin on hyvin todennäköistä, että liittyvät tähän samaan tapahtumaketjuun. Ukraina puolustautuu ja tekee iskuja venäläiseen öljyinfrastruktuuriin meidän lähialueelle.
– Jos siitä on joku harhautunut tänne, se on "samaa ilmiötä". Ilmiö on huolestuttava, pääministeri kertoo.
Lue lisää: Parikkalassa drooni järven jäällä: "Ei kotimaista alkuperää" – alueen asukkaiden poistuttava
Häkkänen Parikkalan droonista: Liian aikaista arvioida
Osa on pitänyt viranomaisviestintää droonien tiimoilta sekavana. Esimerkiksi rajavartiolaitos kertoi tiistaina saaneensa havainnon tänään aamulla uudesta droonista Parikkalassa, mutta samaan aikaan poliisi kertoi saaneensa ilmoituksen vasta iltapäivällä.