Latvian alle 19-vuotiaiden poikien maajoukkue ei suostunut pelaamaan EM-karsintaotteluaan Valko-Venäjää vastaan. Nyt Euroopan jalkapalloliitto Uefa on tuominnut ottelun päättyväksi Valko-Venäjän 3-0-voittoon.

Joukkueiden oli tarkoitus kohdata lauantaina Walesissa, mutta Latvian joukkue ei koskaan tullut kentälle. Venäläismedioissa asiaa kutsuttiin "skandaaliksi" ja "halvaksi provokaatioksi".

Uefa ilmoitti tapahtuneen jälkeen, että ottelun tulos kirjataan Valko-Venäjän 3-0-voitoksi. Maan suurimpiin jalkapallotähtiin kuuluva Alexander Hleb otti uutisen ilolla vastaan.

– Uefa teki oikein. Tarvitsemme lisää tällaisia otteluita. En välitä siitä, mitä latvialaiset tekevät. Uefa teki kaiken sääntöjen mukaan. Johto on fantastinen, Hleb sanoi RB Sportille.

Latvia on aiemminkin boikotoinut ottelua Valko-Venäjää vastaan. Latvian alle 17-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue boikotoi maiden välistä kohtaamista.