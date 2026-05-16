Leijonien nimekkään joukkueen kisavire kiinnostaa suomalaisia. Perjantaina pelattu Suomen avausottelu tavoitti MTV:n kanavilla ja MTV Katsomossa lähes 1,4 miljoonaa katsojaa. Samalla ottelu nousi MTV:n kevään katsotuimmaksi ohjelmaksi.
Leijonat avasi urakkansa jääkiekon MM-kilpailuissa nappaamalla voiton Saksasta. Avausottelu tavoitti MTV3- ja MTV Urheilu 1 -kanavilla sekä MTV Katsomossa yhteensä lähes 1,4 miljoonaa suomalaista.
Ottelun keskikatsojamäärä oli MTV:n tämän kevään ennätys 856 000 – viime vuonna jääkiekon MM-kilpailujen avausottelun vastaava luku oli 851 000. Kaikista televisionkatsojista peräti 67 % seurasi MTV:n ottelulähetystä.