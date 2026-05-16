Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue tiedotti lauantaina, että Teuvo Teräväisen MM-turnaus on ohi. Teräväisen kisat jäivät näin yhden ottelun mittaiseksi. Kyseessä on Saksa-ottelussa tullut vamma, joka estää pelaamisen.
Teräväisen tilalle kokoonpanoon nousee Eemil Erholtz, jonka kisapassi leimataan tänään. Suomella on kuitenkin edelleen kokoonpanossaan kolme paikkaa avoinna, sillä loukkaantuneen, kisat lopettan pelaajan tilalle on mahdollista nostaa uusi pelaaja.