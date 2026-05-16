Kirjailija ja runoilija Satu Erra on seurannut lapsesta asti Euroviisuja. Tällä viikolla Erralta ilmestyi teos Rondo ja modulaatio. Intohimoinen viisufani vieraili Huomenta Suomessa.

12 vuotta Keski-Euroopassa asunut Erra kertoo, että hän halusi kirjoittaa ymmärtämisestä siitä näkökulmasta kuinka arvokasta ymmärtäminen on.

– Euroviisut ja runous tarjoavat tilanteita, jossa saa olla todella vapaasti hämillään. Se, että ei ymmärrä jotain, ei ole vaarallista.

Hän uskoo, että Euroviisut luovat ainutlaatuisen yhteyden maiden välillä. Erityisesti sellaisissa maissa, jotka eivät ole itsestään selvästi Euroopan ydintä.

– Monille ihmisille se on juuri sellainen vapauden ilta, vaikka nyt poliittisista syistä siinä on muitakin sävyjä ehdottomasti mukana. Monikielisyyden ja moninaisuuden juhla on varmasti sellainen asia, joka monia kiinnostaa.

Erran kirjassa nousee esille ajatus yhteisestä eurooppalaisesta kokemuksesta ja siitä, että maat seuraavat yhtä aikaa viisuja omissa olohuoneissaan. Hän toivoisi lisää tapahtumia, joissa kulttuurisia siltoja voitaisiin rakentaa eri valtioiden välillä.

– Näen myös asian ongelmallisuuden, enkä osaa ehdottaa, mikä olisi sellainen tapahtuma, jossa monet maat voisivat olla yhdessä. Euroviisut ovat aika poikkeukselliset siinä.

