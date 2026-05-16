Hollannin Jessica Schilder työnsi Shanghain Timanttiliigan kuulakisassa hurjan tuloksen 21,09. Se on maailman kärkitulos ja yksi 2000-luvun kovimpia tuloksia. Oma ennätys parani noin puolella metrillä.

Schilder työnsi kilpailun voittoon peräti 63 sentin erolla. Voittotulos tuli viidennellä työntökierroksella. Toiseksi tuli Yhdysvaltain Chase Jackson tuloksella 20,46 ja kolmanneksi yhdysvaltalaista neljä senttiä perässä ollut Kanadan Sarah Mitton.

Hollantilaisen työntö oli Timanttiliigan ennätys, kisaennätys ja maan ennätys. Lukemien kovuudesta kertoo se, että kun katsotaan kaikkien aikojen tuloksia, niin 2000-luvulla samaan tai parempaan lukemaan ollaan ylletty kolmen työntäjän toimesta. Valerie Adamsin 21,24 on tuorein lukema ja se on vuodelta 2011.

– Nyt tulee niinsanottu huhhuh -tälli! Tällaisia tuloksia nähdään nykyään erittäin harvoin naisten kuulantyönnössä, Timanttiliigan kisapäivää selostava Antero Mertaranta totesi.

Naisten kuulantyönnön maailmanennätys on hurja 22,63. Se on Neuvostoliittoa tuolloin edustaneen Natalja Lisovskajan nimissä.