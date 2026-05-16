Väestöliiton mukaan syntyvyys lähtisi nousuun, kun vauvoista maksettaisiin vanhemmille riittävän iso summa.

Väestöliitto on esittänyt syntyvyyden nostamiseksi Vauvarahastoa, joka nostaisi Väestöliiton arvion mukaan syntyvyyttä huomattavasti.

Väestöliiton mallissa rahaa ei kuitenkaan maksettaisi ensivaiheessa heti, kun lapsi syntyy. Valtio tekisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle 5 000 euron sijoituksen rahastoon, ja varat vapautuisivat käyttöön myöhemmin, kun syntynyt lapsi itse – eli rahaston saaja – saa oman lapsen.

Väestöliiton toiminnanjohtaja Tiina Ristikarin mukaan summa olisi siinä vaiheessa kasvanut noin 13 000 euroon.

– Vapautuva summa riippuu monesta eri tekijästä. Olemme ottaneet syntyvyysvaikutuksia arvioivassa mallinnuksissamme maltillisen summan eli 13 000 euroa, mihin ainakin voimme luottaa, Ristikari sanoi Huomenta Suomessa.

Väestöliitto on laskenut, että summa voisi nostaa syntyvyyttä nykyisestä merkittävästi.

– Nykyisinhän me olemme ultramatalassa syntyvyystilanteessa: 1,3 lasta per nainen. Meidän laskelmamme perustuvat suomalaisiin rekisteriaineistoihin ja laskemme, että parhaimmillaan päästäisiin lukuun 2,0, mikä olisi uskomattoman hieno tilanne verrattuna nykytilanteeseen, Ristikari sanoo.

Raha ei ratkaise kaikkea

Syntyvyyteen vaikuttaa moni muukin asia kuin raha, esimerkiksi sopivan kumppanin puute, mielenterveysongelmat sekä jaksamiseen liittyvät haasteet.

Väestöliiton professori Anna Rotkirch sanoo, ettei raha ratkaise kaikkia haasteita, mutta sillä voi olla vaikutusta, jos summa on tarpeeksi suuri.

– Suomessa on pitkään ollut mantra, että taloudellisilla kannustimilla ei voi vaikuttaa syntyvyyteen. Olen saattanut itse jopa sanoa sen. Ja se on totta silloin, jos muutos on hyvin pieni. Jos annetaan vaikka 50 tai 500 euroa toisesta lapsesta. Se ei tulisi Suomessa vaikuttamaan yhtään millään lailla, Rotkirch sanoo.