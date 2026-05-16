Työntekijöitä ei saa sakottaa turvallisuusohjeiden noudattamisesta, kansanedustaja sanoo.
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm pitää kohtuuttomana Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n linjausta, jonka mukaan työnantajien ei tarvitse maksaa palkkaa, jos työntekijä jää kotiin viranomaisen kehotuksesta drooniuhan aikana.
EK:n tulkinnasta kertoi eilen Helsingin Sanomat.
Malmin mukaan työntekijää ei saisi sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti.
Viranomainen kehotti eilen vaaratiedotteessa Uudenmaan asukkaita pysymään sisätiloissa, kunnes vaara mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista on ohi.