Merz sanoi saksalaisnuorille, että heillä on parhaimmat edellytykset menestyä omassa maassaan.

Saksan liittokansleri Friedrich Merz on puhunut Yhdysvalloista kielteiseen sävyyn nuorten konferenssissa katolilaisten konferenssissa Würzburgissa. Merz sanoo, ettei neuvoisi lapsiaan opiskelemaan Yhdysvalloissa nykyisessä ilmapiirissä.

– Olen Yhdysvaltain suuri ihailija. Tällä hetkellä ihailuni ei kuitenkaan ole kasvamaan päin, Merz sanoi.

– En neuvoisi lapsiani menemään Yhdysvaltoihin, opiskelemaan tai työskentelemään siellä, koska maahan on kehittynyt nopeasti tietynlainen sosiaalinen ilmapiiri.

Merz lisäsi, että Yhdysvalloissa jopa korkeimmin koulutettujen on vaikea saada työtä.

Merz ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ajautuivat hiljattain välirikkoon Merzin arvosteltua Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Trump ilmoitti silloin, että Yhdysvallat aikoo vähentää Saksassa olevien joukkojensa määrää reilusti.

Merz puhui nuorille myös yleisemmin maailman tilasta ja kehotti heitä välttämään katastrofiajattelua ja suhtautumaan toiveikkaasti mahdollisuuksiin Saksassa.

– Uskon vakaasti, että maailmassa on harvoja maita, jotka tarjoavat erityisesti nuorille niin paljon mahdollisuuksia kuin Saksa, Merz sanoi.

Lue myös: Nyt puhuu välirikkoon Trumpin kanssa ajautunut Saksan liittokansleri