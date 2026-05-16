Hamasin korkea-arvoinen virkamies vahvistaa Reutersille sotilasjoukkojen johtajansa al-Haddadin kuoleman.
Israel kertoo iskeneensä perjantaina Gazaan kohteenaan äärijärjestö Hamasin korkein sotilaallinen johtaja Izz al-Din al-Haddad. Israel uskoo tämän olleen yksi 7. lokakuuta 2023 Hamasin Israeliin tekemien hyökkäysten suunnittelijoista.
Hamas ei tuoreeltaan kommentoinut asiaa, mutta lauantaina aamupäivällä sen virkamies vahvisti al-Haddadin kuolleen.
Hamasin ja Israelin välillä on ollut voimassa tulitauko lokakuusta alkaen. Gazan terveysministeriö kertoi viime viikolla, että yli 800 palestiinalaista on kuollut tulitauon alkamisen jälkeen.
Hamasin sotilasjoukkojen johtajan tehtävä on ollut vaarallinen, kuten sopii olettaa. Al-Haddad oli neljäs tehtävässä kuollut johtaja toukokuun 2025 jälkeen.