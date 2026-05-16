Jääkiekon NHL:ssä pelaavan Vegas Golden Knights on saanut ison rangaistuksen seurauksena päävalmentajansa John Tortorellan käytöksestä. Tortorella oli piileskellyt medialta voitokkaan pudotuspeliottelun jälkeen.

Vegas voitti Anaheim Ducksia vastaan pelatun kuudennen pudotuspeliottelun ja eteni konferenssifinaaleihin. Ottelun jälkeen nähtiin erikoinen tilanne, kun voitosta huolimatta päävalmentaja John Tortorella kieltäytyi vastaamasta toimittajien kysymyksiin, eikä joukkue avannut pukuhuonetta toimittajille.

Toiminnalle ei tullut minkäänlaista selitystä ja nyt NHL on määrännyt rangaistuksen. Vegas menettää kesän varaustilaisuuden toisen kierroksen varauksensa ja Tortorella joutuu maksamaan reilun 85 000 euron sakot.

Liiga perusteli päätöstään sillä, että seura on syyllistynyt "ilmeisiin rikkomuksiin mediakäytäntöjä vastaan". Seuralle oli annettu aiemmin varoitus. Vegas julkaisi oman vastineensa sosiaalisessa mediassa.

– Golden Knights on tietoinen NHL:n tänään antamasta ilmoituksesta, joka koskee medialle saatavuutta kuudennen ottelun jälkeen Anaheimissa. Organisaatio ei anna enempää kommentteja, Vegas Golden Knights kirjoitti X:ssä.

Sportsnetin mukaan syy Golden Knightsin käyttäytymiseen on viha Brayden McNabbin viidennessä ottelussa saamasta pelikiellosta. Seuralla on ensi viikkoon asti aikaa valittaa rangaistuksesta.

Vegas Golden Knights kohtaa konferenssifinaalissa Colorado Avalanchen.