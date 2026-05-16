



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Tuomioistuin: Uusi Milka-suklaalevy "harhaanjohtava" | Makuja | MTV Uutiset

Lifestyle Makuja Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Mikko kokkaa Valmistaja hävisi kiistan: Uusi Milka-suklaalevy "harhaanjohtava" 0:59 Katso myös: Fazerin Sininen kutistui vuosi sitten 10 prosenttia, mutta voiko kokoeron nähdä paljaalla silmällä? Julkaistu 16.05.2026 13:59 Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Suomalaisillekin tutun Milka-suklaan valmistaja on kokenut kolauksen tuomioistuimessa Saksassa. Hampurin kuluttajaneuvonta on voittanut oikeudessa kiistan Milka-suklaan valmistajaa Mondelēz Internationalia vastaan, kertoo muun muassa saksalaislehti Der Spiegel. Kiistassa oli kyse suklaalevyn piilotetusta hinnankorotuksesta. Mondelēz pienensi viime vuonna perinteisen Alpenmilch-maitosuklaalevyn pakkauskokoa 100 grammasta 90 grammaan. Suklaan hinta nousi 1,49 eurosta 1,99 euroon. Bremenin aluetuomioistuimen mukaan pakkaus oli harhaanjohtava ja valmistaja huijasi sen avulla kuluttajia. Oikeus piti menettelyä myös kilpailuoikeuden vastaisena. Päätöksen mukaan tällaisia levyjä ei saa enää myydä kyseisellä tavalla, muuten voi seurata jopa 250 000 euron sakko. Käytännössä Mondelēz ei siis tuoda markkinoille 90 gramman pakkausta, jos neljän edeltävän kuukauden aikana myynnissä on ollut 100 gramman pakkaus, tuomioistuin linjasi Der Spiegelin mukaan. Suklaa jää Saksassa usein hyllyille kalliin hinnan takia. Milkan valmistaja yritti saada paremman tuoton suklaastaan pienentämällä pakkauskokoa. Suklaata ostetaan silti enimmäkseen alennuksella.IMAGO/Arnulf Hettrich/ All Over Press Lue myös: Bongasitko ruokakaupassa hyvän tarjouksen? Asiantuntija varoittaa sudenkuopasta: "Sittenhän se ei ole säästöä"

Kuluttajan ei pidä joutua olemaan vastuussa

Hampurin kuluttajakeskus on tyytyväinen ratkaisuun.

Sen mukaan kuluttajan virheellinen käsitys suklaalevyn koosta syntyy nimenomaan vertailun kautta.

Kuluttajilta ei oikeuden päätöksen perusteella voida edellyttää, että he aina tarkistaisivat tuttujen tuotteiden pakkauskoon ennen ostamista.

Mondelēz: Luottamus on meille tärkein omaisuus

Spiegelin haastattelema Mondelēz sanoo "jatkossakin" pyrkivänsä selkeään viestintään.

– Tavoitteenamme on ollut ja on jatkossakin olla avoin, kattava ja vastuullinen viestinnässämme kaikkien niiden kanssa, jotka ostavat tuotteitamme ja nauttivat niistä. Kuluttajien luottamus on meille tärkein omaisuus, Mondelēz kommentoi saksalaislehdelle.

Milka on alun perin sveitsiläinen suklaabrändi, mutta nykyään suklaata valmistaa yhdysvaltalainen elintarvikeyhtiö Mondelēz International (entinen Kraft Foods). Tuotantoa on useissa Euroopan maissa, kuten Saksassa ja Itävallassa.

Bremenin aluetuomioistuimen antama tuomio ei ole vielä lainvoimainen, ja Mondelēz voi hakea siihen muutosta.

Tuttua myös Suomesta

Niin sanottu shrinkflaatio-ilmiö on tuttu ilmiö suomalaisissakin ruokakaupoissa. Shrinkflaatiolla tarkoitetaan tuotteiden tai tuotepakkausten kutistumista hintojen pysyessä samana tai jopa noustessa.

MTV Uutiset kysyi vuonna 2022 kuluttajilta, ovatko he huomanneet ruokaostoksilla merkkejä shrinkflaatiosta.

Moni oli pannut merkille tilanteen esimerkiksi kahvihyllyillä.

– Saludo-kahvi oli ensimmäinen tuote, josta huomasin tämän varmaan jo vuosi sitten. Paketti on 450 grammaa, kun ennen se oli 500 grammaa, nimimerkki Solveig, 68, kommentoi.

Makeisyhtiö Fazer tiedotti viime vuonna kutistavansa klassikkosuklaalevyjensä kokoa.

Yhtiön tiedotteessa kerrottiin, että Karl Fazer Maitosuklaa eli tuttu "Fazerin Sininen", Karl Fazer Tumma suklaa, Karl Fazer Vaalea maitosuklaa, Karl Fazer Avec ja Fazer Taloussuklaa siirtyvät 180 gramman kokoluokkaan. Aiemmin levyt olivat 200-grammaisia.