Suomalaisillekin tutun Milka-suklaan valmistaja on kokenut kolauksen tuomioistuimessa Saksassa.
Hampurin kuluttajaneuvonta on voittanut oikeudessa kiistan Milka-suklaan valmistajaa Mondelēz Internationalia vastaan, kertoo muun muassa saksalaislehti Der Spiegel.
Kiistassa oli kyse suklaalevyn piilotetusta hinnankorotuksesta.
Mondelēz pienensi viime vuonna perinteisen Alpenmilch-maitosuklaalevyn pakkauskokoa 100 grammasta 90 grammaan. Suklaan hinta nousi 1,49 eurosta 1,99 euroon.
Bremenin aluetuomioistuimen mukaan pakkaus oli harhaanjohtava ja valmistaja huijasi sen avulla kuluttajia. Oikeus piti menettelyä myös kilpailuoikeuden vastaisena.
Päätöksen mukaan tällaisia levyjä ei saa enää myydä kyseisellä tavalla, muuten voi seurata jopa 250 000 euron sakko.
Käytännössä Mondelēz ei siis tuoda markkinoille 90 gramman pakkausta, jos neljän edeltävän kuukauden aikana myynnissä on ollut 100 gramman pakkaus, tuomioistuin linjasi Der Spiegelin mukaan.
Suklaa jää Saksassa usein hyllyille kalliin hinnan takia. Milkan valmistaja yritti saada paremman tuoton suklaastaan pienentämällä pakkauskokoa. Suklaata ostetaan silti enimmäkseen alennuksella.IMAGO/Arnulf Hettrich/ All Over Press