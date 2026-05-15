Opetushallituksen päällikön mukaan koulujen pitäisi pystyä viestimään vaaratilanteista nopeasti ja tehokkaasti.
Tieto aamuisesta droonivaarasta on tavoittanut koululaisten vanhemmat vaihtelevasti. Osa sai tiedon vaaratiedotteesta, osa mediasta tai muilta vanhemmilta – osa ei edes tiennyt vaarasta.
Osassa kouluja ja päiväkoteja ehdittiin jo tiedottaa opetuksen peruuntumisesta, mutta kun vaaratilanne oli ohi jo aamuseitsemältä, peruutukset peruttiin. Viestinnässä oli silti haasteita, sillä MTV Uutisten tietojen mukaan osa vanhemmista sai puolilta päivin tiedon, että lapsen voisi sittenkin tuoda päiväkotiin.
Vaaratiedote mahdollisesta vaarallisesta droonista annettiin perjantaina aamuneljän aikaan Uudellamaalla.
Yksikön päällikkö Laura Francke Opetushallituksesta kertoo, että droonivaroitus on tullut vanhemmille virallisesti kahden kanavan kautta.
– Kiireellisessä tilanteessa Puolustusvoimat ja pelastusviranomainen ovat tahot, jotka laittavat vaaratiedotteita, Francke sanoi MTV Uutiset Liven haastattelussa.
Vaaratiedotteen voi saada kännykkäänsä 112-sovelluksen kautta. Kaikki eivät kuitenkaan ole sovellusta ladanneet. Tiedon saaminen nopeasti edellyttää myös internetyhteyttä ja sitä, että on antanut sovellukselle luvan ilmoittaa tiedotteista erikseen.
Koulujen toinen virallinen tiedotuskanava on viestintäjärjestelmä Wilma. Kaikki eivät kuitenkaan Wilmaa jatkuvasti seuraa.