Ruotsissa juhlitaan lauantaina näyttävästi kuningasparin kultahäitä.

Varsinainen hääpäivä on 19.6., mutta juhannuksen vuoksi julintaa aikaistettiin.

Pari tapasi toisensa Munchenin olympialaisissa vuonna 1972 ja nyt takana on 50 vuotta Ruotsin kuningasparina.

TV4

Ruotsin kuningaspari kertoo Kekkosen käyneen usein Ruotsissa, kun perheellä oli erilaisia juhlapäiviä.

Ruotsin TV4:lle antamassaan haastattelussa kultahääpari muistelee lämmöllä Suomen presidentti Urho Kekkosta. Pari kertoo, että Kekkonen oli mukana heidän elämässään ja perheen sisällä häntä kutsuttiin setä Kekiksi.

Pariskunta kertoo sopivansa hyvin yhteen ja keskustelevansa asioista ja kokemuksista.