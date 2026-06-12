Kanada kampesi ensimmäisen MM-pisteensä. Nyrkkien tärähtäminen päähän pelästytti.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Jalkapallon MM-turnauksen isäntämaihin kuuluva Kanada tasasi pisteet Bosnia ja Hertsegovinan kanssa maalein 1–1 Torontossa kummankin maan kisa-avauksessa. MM-piste on Kanadan historian ensimmäinen sen pelatessa kolmatta kertaa MM-kisoissa.
Bosnia ja Hertsegovina meni B-lohkon ottelussa 21. minuutilla johtoon toimivalla pääpelillä.