Ukraina lupaa panna rintamamiesten asiat kuntoon, mutta miehet kaupunkien kaduilla eivät lakkaa katselemasta olkapäidensä yli, kirjoittaa Kiovassa oleva MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Niko Nurminen kommentissaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi perjantaina pistäneensä pää-, puolustus- ja valtiovarainministerinsä kanssa uusiksi tukun kansakuntaa kuohuttavia asepalvelusasioita.

Ukraina on sahannut Venäjän hyökkäyssodan alettua syvällä harmaalla alueella mitä tulee taistelijoiden rekrytointiin, ansioihin ja oman elämän suunnitteluun, eikä tässä ole kyse hengenlähdöstä taisteluissa.

Taistelijoista on pulaa. Kun vapaaehtoisia ei millään ole tarpeeksi, ovat asevoimien partiot ovat repineet vastentahtoisia nuoria ja vähän vanhempiakin miehiä kaduilta suoraan pikaisille koulutusleireille ja siitä kyyditettäväksi sotilasyksikköön.

Suurella osalla ei ole mitään tietoa siitä, koska vapaus koittaa.

Nyt puolustusministeriö suunnittelee, että jalkaväkeen rekrytoity siviili palvelisi tulevaisuudessa 14 kuukautta. Tunnen itse miehiä, jotka ovat olleet pakotettuja palvelukseen yli kaksi vuotta, ja moni on ollut Donetskin, Harkovan ja muiden tappokenttien mustassa aukossa sen alusta asti vuodesta 2022.

Palveluspaikoissaan tällä hetkellä olevat miehet toivovat, että uudet linjaukset koskisivat pikimmiten myös heitä. Aamukampa olisi tervetullut.

Monille sodankävijöille palvelus merkitsee taloudellista romahdusta. Nyt pohjapalkaksi kauempana etulinjasta on tulossa kuutisensataa euroa, mikä olisi kolmanneksen korotus nykyiseen. Aivan näin matalalle ei monikaan jää ja todelliset kuukausikorvaukset erilaisine lisineen, varsinkin taistelukosketuksista, ovat usein yli tonnin.