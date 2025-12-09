Suru-uutisen vahvistaa Hartosen puoliso.

Muusikko Pekka Hartonen on kuollut 78-vuotiaana. Asiasta uutisoi maanantaina Itä-Häme

Hartonen menehtyi lehden mukaan itsenäisyyspäivän iltana lauantaina 6. joulukuuta sairaalassa sairauden jälkeen. Asian vahvistaa lehdelle Hartosen puoliso Anu Hartonen.

Hartonen syntyi lehden mukaan vuonna 1947 Heinolassa ja asui yli 40 vuotta aina kuolemaansa saakka Kirkkonummella.

Hän vaikutti muun muassa Solistiyhtye Suomessa ja Korsuorkesterissa. Hän lauloi, sävelsi ja soitti useita soittimia, kuten bassoa. Lisäksi hän teki myös soolouraa.

Hartonen kirjoitti kappaleita useille suomalaisille artisteille, kuten Kirkalle, Veikko Laville ja Matti Eskolle.

Hartonen on ollut naimisissa aiemmin laulajatähti Seija Simolan kanssa. Simolan kuolemasta uutisoitiin vuonna 2017.