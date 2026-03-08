Juuso ”Köpi” Kallion isä on kuollut.
Porilaisessa jalkapalloseurassa kauan vaikuttanut Juha-Pekka "Jippo" Kallio on kuollut.
Mies muistetaan myös juontaja ja koomikko Juuso "köpi" Kallion Isänä.
Mies kuoli seuran mukaan perjantaina, 68-vuotiaana.
Kallion kuolemasta kertoo jalkapalloseura Musan Salama verkkosivuillaan.
Verkkosivuilla kerrotaan, että jalkapallo oli miehelle elämäntyö ja kaikki kaikessa.
– Kaksi asiaa, mitkä eivät keskusteluissa päättyneet koskaan olivat hölmöt vitsit ja puhe jalkapallosta, Juuso Kallio kertoo seuralle.