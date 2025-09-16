Taiteilija Mattijuhani Koponen on kuollut 83-vuotiaana.

Taiteilija Mattijuhani Koponen on kuollut. Kuolemasta kertoi Helsingin Sanomat. Koposen tytär vahvisti tiedon HS:lle.

Mattijuhani Koponen muistetaan 1960-luvun suomalaisen underground-kulttuurin keskeisenä hahmona. Hän näytteli ja kirjoitti runoja, lauluntekstejä ja näytelmiä, teki kuvataidetta ja oli kokeellisen Sperm-yhtyeen jäsen.

Koposen tunnetuin performanssi Kain ja Abel esitettiin joulukuussa 1968 Helsingin Vanhalla Ylioppilastalolla, jossa hän pimeässä salissa suoritti flyygelin päällä yhdyntää imitoivan performanssin vastanäyttelijänsä kanssa.

Koponen sai esityksen takia ehdottoman vankeustuomion ryhtymisestä sukupuolikuria loukkaavaan tekoon julkisella paikalla. Hän istui kuuden kuukauden tuomiostaan vankilassa neljä kuukautta.