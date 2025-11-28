Pojat-yhtyeessä soittanut punk-kitaristi Mikko Holmström on kuollut.

Pojat-yhtyeessä vaikuttanut Mikko Holmström on kuollut. Hän oli kuollessaan 65-vuotias. Asiasta kertoo hänen bändikaverinsa Miika Söderholm Instagram-tilillään.

– Toivoin etten koskaan olisi joutunut kirjoittamaan tätä. Mikko Holmström menehtyi lauantaina 22.11.2025 vaikeaan sairauteen. Tapasimme 12-vuotiaina lennokkikerhossa. 53 vuotta ystävyyttä, se on paljon. Maailmassani on nyt valtavan kokoinen aukko. Hyvää matkaa rakas veli ja kiitos. Syvimmät osanottoni omaisille ja ystäville, Miika Söderholm kirjoittaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Pojat-yhtye perustettiin vuonna 1989.

Holmström ja Söderholm soittivat ennen Pojat-yhtyettä 17-vuotiaina perustamassaan Ypö-Viis-yhtyeessä (1977–1981), joka oli ensimmäisen omakustannelevyn julkaissut suomalainen punkyhtye.