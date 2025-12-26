Luontaislääketieteen uranuurtajana tunnettu lääketieteen ja kirurgian tohtori Matti Tolonen on kuollut.
Kuolinilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa sunnuntaina 21. joulukuuta. Ilmoituksessa on toimittaja ja suomentaja Paavo Warénin sitaatti: "Kaikki on turhuus, paitsi rakkaus".
Tolonen toimi työterveysopin professorina Tampereen yliopistossa, asiantuntijalääkärinä sosiaali- ja terveysministeriössä sekä ylilääkärinä lääkintöhallituksessa ja Työterveyslaitoksessa.
Tolonen tunnetaan erityisesti 1980-luvulla kehittämästään Tohtori Tolonen -tuotemerkistä, joka markkinoi erityisesti luontaistuotteita ja ravintolisiä. Tolonen-nimellä myydään yhä erilaisia terveystuotteita.