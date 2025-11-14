Lasse Norres on kuollut 73-vuotiaana.

Viihdealan yrittäjä Lasse Norres on kuollut 73-vuotiaana. Helsingin Sanomat uutisoi Norreksen menehtyneen perjantaiaamuna.

Norres kertoi 29. lokakuuta Helsingin Sanomissa olevansa parantumattomasti sairas ja että hänellä on elinaikaa vain joitakin kuukausia jäljellä.

Helsingin Sanomien haastattelussa Norres kertoi, että hän sai elokuussa tiedon, että syöpä on levinnyt. Lääkäri antoi tuolloin Norrekselle musertavan ennusteensa tämän elinajasta.

Musiikin ja viihteen monitoimimies tuli aikanaan tunnetuksi Dingo-yhtyeen managerina. Hän on ollut Vantaan kaupunginvaltuutettu, mutta ei enää kevään vaaleoissa asettunut ehdolle sairautensa vuoksi. Norres valittiin valtuustoon ensimmäisen kerran vuonna 2008.

Lasse Norres kertoi vuonna 2024 haastattelussa, kuinka Dingon suosio yllätti kaikki – kauppakeskuksessa tuli eteen tilanne, jota hän ei unohda:

2:03