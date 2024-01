Stubb ja Haavisto eri mieltä ydinaseista Suomen maaperällä – näin presidenttiehdokkaat linjaavat

Stubb: Pelote pohjautuu USA:n ydinaseisiin

– Yhdysvaltain ydinaseet ovat tällä hetkellä pysyvästi Turkissa, Saksassa, Italiassa, Hollannissa ja Belgiassa. Puola niitä on halunnut, mutta en tiedä, tuleeko saamaan. Me emme niitä halua, mutta ei kannata rajoittaa sitä pidäkettä, jonka Yhdysvallat on meille antanut.