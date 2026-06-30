Venäjän yritys sensuroida sotilaskohteitaan Suomenkin lähialueilla muuttui käytännössä paljastukseksi.
Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa.
Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedia Delfin yhteisestä selvityksestä.
SVT:n mukaan Venäjällä suositussa Yandexin karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta, joiden joukossa on muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia.
Karttapalvelussa sumennetut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Kohteita on myös Suomen vastaisen rajan läheisyydessä.
Koska kuvat tallennettiin joulukuun 2025 ja tammikuun 2026 välisenä aikana, sumennettujen alueiden määrä on saattanut jo hieman muuttua.
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Asiantuntija SVT:lle: Ei vaivan arvoista
Everstiluutnantti Johan Huovinen Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta arvioi SVT:lle, että pikselöinnin taustalla on pyrkimys hankaloittaa Ukrainan Venäjälle suunnittelemia iskuja.
Yandexin käyttämään sensuuriin perehtyneen yhdysvaltalaisen ydinaseasiantuntija mielestä yritykset eivät ole vaivan arvoisia.