Poikkeuksellisen laaja iskusarja Asovanmerellä on keskeyttänyt venäläisalusten liikennöinnin alueella.

Ukrainan asevoimat kertoo tehneensä tänään sarjan iskuja venäläisaluksiin Asovanmerellä. Ukrainan mukaan se iski 21 öljytankkeriin, neljään hinaajaan ja kahteen kuivarahtialukseen, uutisoi muun muassa Kyiv Post.

– Osuimme Venäjän federaation 21 tankkeriin. Tankkereita käytettiin kuljettamaan öljyä ja bensiiniä ja kiertämään kansainvälisiä sanktioita, asevoimien lausunnossa kerrotaan.

Arvioita iskujen tarkemmista tuhoista tai uhriluvusta ei vielä ole.

Ukraina on iskenyt viime päivinä kiihtyvällä voimalla Venäjän öljykuljetuksiin. Eilen Ukraina kertoi iskeneensä muutaman päivän sisällä ainakin 36 venäläislaivaan Mustallamerellä ja Asovanmerellä.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että Venäjä on joutunut iskujen seurauksena pysäyttämään laivaliikenteen sille kriittisen Krimin niemimaan viereisen Asovanmeren lähellä.

Reutersin lähteiden mukaan Venäjä ei toistaiseksi hyväksy liikennöintilupia Azovinmeren ja Mustanmeren välisillä vesireiteillä. Tämä on käytännössä pysäyttänyt rahtiliikenteen merien välillä.

Venäjä ei toistaiseksi salli rahtiliikennöintiä Kertshinsalmen läpi.MtvUutiset

Uusi yksikkö kiihdyttämään strategiaa

Rahtiseisaus vaikeuttaa muun muassa Venäjän viljakuljetusten vientiä ulkomaille. Se myös pahentaa jo ennestään syvää bensakriisiä Venäjällä, mikä on ollut Ukrainan pitkäaikainen tavoite.

Tätä alleviivasi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi eilisiltaisessa viestissään ukrainalaisille. Hän kertoi perustaneensa maan asevoimiin uuden yksikön, jonka tehtävänä on nakertaa venäläisten kykyä käydä sotaa.

– Sen tehtävä on kohdistaa Venäjään pitkän kantaman iskuvaikutusta ja käytännössä maailmanlaajuista vaikutusta vastauksena tähän sotaan, Zelenskyi sanoi.

– Tämän komentorakenteen on keskitettävä sataprosenttisesti kaikki käytettävissä olevat voimavarat Venäjän sodankäyntikyvyn edelleen heikentämiseen.