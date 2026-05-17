Suomalaisyritykset voisivat ottaa oppia Suomen viisutiimin hehkutuksesta ja itsevarmuudesta, kirjoittaa kommentissaan MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen toimittaja Juha Kaija.

Suomi on lähtenyt viime vuosina Euroviisuihin yhtenä ennakkosuosikeista. Menestykseen on uskottu erityisesti täällä kotimaassa. Tällä kertaa voittoa pidettiin suorastaan varmana.

Suomen euroviisuhehkutuksessa ei ole näkynyt näkymättömiä jarruja, vaan liekinheitin ja yläviistoon nouseva mikrofoni.

Talouskasvussa on ollut viime aikoina toinen tarina.

Konsulttiyhtiö Deloitten ja ajatushautomo Demos Helsingin tuoreessa selvityksessä haastateltiin ulkomaisia yritysjohtajia.

He pitivät Suomen näkymättömänä jarruna suomalaisyritysten ja yritysjohtajien varovaisuutta. Selvityksen mukaan esimerkiksi kasvutavoitteet ovat liian matalat, riskejä ylikorostetaan ja mahdollisuuksia aliarvioidaan.

Euroviisuissa Suomi päätyi lopulta kuudenneksi. Se on lähes 40 maan joukossa hyvä tulos.

Jos jaksamme hehkuttaa, että olemme parhaita, niin sen voi uskoa joku muukin ja ehkä myös me itse. Optimisti joskus pettyy, mutta mitäpä siitä.

Suomen talouskasvu ei ole kiinni euroviisuvoitoista tai jääkiekon MM-kultamitaleista.

Ehkä liekinheitin toimii myös talouden näkymättömiin jarruihin.