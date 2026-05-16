Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ottivat viisuareenan haltuunsa varmoin ottein.
Suomen euroviisuedustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyivät Euroviisujen finaalissa lauantaina 16. toukokuuta. Kaksikko nousi lavalle esiintymispaikalla 17.
Kaksikon esitys meni täysin nappiin. Lampeniuksen viulu soi puhtaana ja vahvana samalla, kun Parkkosen ääni täytti viisuareenan. Lampenius soitti esityksessä livenä saatuaan EBU:lta erikoisluvan.
Suomi sai viisuareenalla raikuvat aplodit. Mediatilassa kansainväliset mediat kokoontuivat Suomen pöydän eteen kuvaamaan Suomen toimittajia.
Suomi on yksi tämän vuoden Euroviisujen vahvimmista ennakkosuosikeista. Liekinheitin on pitänyt jo pitkään kärkipaikkaa useiden eri vedonlyöntiyhtiöiden kertoimia keräävällä sivustolla. Tällä hetkellä Suomen uskotaan voittavan Euroviisut 41 prosentin mahdollisuudella.