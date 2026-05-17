Näiltä kolmelta maalta Suomi ei saanut ollenkaan pisteitä Euroviisuissa.

Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tulivat Euroviisuissa kuudennelle sijalle. He keräsivät yhteensä 279 pistettä. Suomi sai 141 pistettä kansainvälisiltä raadeilta ja 138 pistettä yleisöltä.

Suomi sai eniten ääniä Ruotsilta ja Virolta. Molemmat antoivat Suomelle täydet yleisö- ja raatipisteet eli 12 pistettä.

Sen sijaan nolla pistettä Suomelle antoivat kolme maata: Kreikka, Bulgaria ja Romania.

Ainakin Kreikan fanit arvostelivat Suomen esitystä kovin sanankääntein pitkin viisuviikkoa, ja erityisesti Suomen semifinaaliesitys sai tunteet kuohumaan somessa.

Kreikkaa Euroviisuissa edustanut Akylas kertoi kuitenkin MTV Uutisille, että hän paheksuu tällaista somekäytöstä.

– Fanit menevät välillä liian pitkälle ja he saattavat olla pakkomielteisiä niiden maiden suhteen, joita kannattavat. Mutta se on ok, mitä muutakaan he tekisivät. He ovat faneja, Akylas sanoi.