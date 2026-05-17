Kaksi neurologista sairautta voi erottaa tutkimuksen mukaan kiinnittämällä huomiota potilaan tapaan kävellä.

Varhaisvaiheen Lewyn kappale -dementia on usein hyvin vaikea erottaa varhaisvaiheen Parkinsonin taudista, sillä näillä kahdella neurologisella sairaudella on monia yhteisiä oireita, mukaan lukien liikkumisen muutokset. Usein ne diagnosoidaankin virheellisesti taudin alkuvaiheessa, mikä voi vaikuttaa hoitopäätöksiin ja hoidon suunnitteluun.

Waterloon yliopiston tutkimus viittaa siihen, että kävelyn mittaaminen voisi olla hyödyllinen tapa erottaa sairaudet toisistaan.

– Vertasimme askellusmalleja varhaisvaiheen Lewyn kappale -dementiaa sairastavien ja varhaisvaiheen Parkinson-potilaiden välillä selvittääksemme, voiko kävelykäyttäytyminen auttaa erottamaan nämä kaksi sairautta toisistaan, ja havaitsimme, että se voi, sanooo Kaylena Ehgoetz Martens, Waterloon yliopiston kinesiologian ja terveystieteiden professori ja tutkimuksen pääkirjoittaja tutkimustiedotteessa.

Vertaisarvioitu tutkimus esiteltiin Gait & Posture -julkaisussa.

Kävely oli erilaista

Tutkimuksessa havaittiin, että varhaisvaiheen Lewyn kappale -dementiaa sairastavat ihmiset kävelevät hitaammin, ottavat lyhyempiä askeleita ja heidän kävelyrytminsä on erilainen kuin varhaisvaiheen Parkinsonin tautia sairastavilla.