Linda Lampeniuksen saama erikoislupa on jakanut euroviisukansan mielipiteet.
Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa pääaiheena oli tänä perjantaina Euroviisut. Euroviisujen ensimmäinen semifinaali kisataan Itävallan Wienissä tiistaina 12. toukokuuta ja toinen semifinaali torstaina 14. toukokuuta.
Viisuviikko huipentuu finaaliin lauantaina 16. toukokuuta.
Euroviisuista kantautui keskiviikkona suuri uutinen, kun Suomea yhdessä Pete Parkkosen kanssa edustavalle Linda Lampeniukselle myönnettiin erikoislupa soittaa viulua livenä Euroviisujen suorassa lähetyksessä. Tavallisesti soittimet kuullaan suorassa lähetyksessä nauhalta.
Päätös on jakanut mielipiteitä. Moni on ollut innoissaan Lampeniuksen saamasta erikoisluvasta, mutta päätöstä on myös kritisoitu vedoten siihen, että kaikilla tulisi olla Euroviisuissa samat säännöt.
– Kaikilla muillahan olisi myös ollut täydet mahdollisuudet mennä ja kysyä, että hei, saammeko mekin soittaa livenä, MTV Uutisten viihdeotimittaja Alexia Tänav pohti Huomenta Suomessa.