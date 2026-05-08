Toimittajilta tyrmäys Linda Lampeniuksen erikoisluvasta nousseille soraäänille: "Ei pidä urputtaa"

8:40 Viihteen viikko: Viisut lähestyvät – Suomi huomion kohteena

Julkaistu 08.05.2026 16:04

Linda Lampeniuksen saama erikoislupa on jakanut euroviisukansan mielipiteet. Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa pääaiheena oli tänä perjantaina Euroviisut. Euroviisujen ensimmäinen semifinaali kisataan Itävallan Wienissä tiistaina 12. toukokuuta ja toinen semifinaali torstaina 14. toukokuuta. Viisuviikko huipentuu finaaliin lauantaina 16. toukokuuta. Euroviisuista kantautui keskiviikkona suuri uutinen, kun Suomea yhdessä Pete Parkkosen kanssa edustavalle Linda Lampeniukselle myönnettiin erikoislupa soittaa viulua livenä Euroviisujen suorassa lähetyksessä. Tavallisesti soittimet kuullaan suorassa lähetyksessä nauhalta. Lue myös: Suomen erikoislupa jakaa mielipiteitä kansainvälisissä viisufaneissa Päätös on jakanut mielipiteitä. Moni on ollut innoissaan Lampeniuksen saamasta erikoisluvasta, mutta päätöstä on myös kritisoitu vedoten siihen, että kaikilla tulisi olla Euroviisuissa samat säännöt. – Kaikilla muillahan olisi myös ollut täydet mahdollisuudet mennä ja kysyä, että hei, saammeko mekin soittaa livenä, MTV Uutisten viihdeotimittaja Alexia Tänav pohti Huomenta Suomessa.

– Ei pidä urputtaa, vaan hakea sitä lupaa, jos haluaa itsekin soittaa. Toki enää se ei varmaan ole mahdollista, koska esitysten välissä on hirveän nopeat vaihdot. Mutta aina voi kysyä, MTV Uutisten viihdetoimittaja Katja Lintunen jatkoi.

Onko livenä soittaminen uhka vai mahdollisuus? Kenen pitäisi juontaa Euroviisut Suomessa?

Alexia Tänav MTV Uutiset
Katja Lintunen MTV Uutiset

Katja Lintunen työskentelee MTV Uutisissa toimittajana ja tuottajana Viihde-osastolla.

