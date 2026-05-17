Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue tiedotti sunnuntaina, että se on leimannut puolustaja Mikael Seppälän kisapassin. Näin ollen Suomen pakkikalusto on valmis.
Leijonilla on ryhmässä nyt kahdeksan puolustajaa, mutta joukkueen GM:n Jere Lehtisen mukaan hyökkääjäpuolella tilanne on vielä auki. Joukkueella on vielä yksi kisapassi leimaamatta Mikael Granlundin tulon myötä.
Suomen joukkueeseen nimetyistä pelaajista Sami Päivärinnan passi odottaa vielä leimaamista.
– Seuraamme edelleen NHL:n pudotuspelien toisen kierroksen loppuun ja vastsa sitten teemme päätöksiä viimeisen hyökkääjän suhteen, Lehtinen kertoi tiedotteessa.