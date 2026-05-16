Pääministeri Petteri Orpo tsemppaa Linda Lampeniusta ja Pete Parkkosta Euroviisuissa.
Pääministeri Petteri Orpo lähettää Suomen euroviisuedustajille Linda Lampeniukselle ja Pete Parkkoselle tsemppiterveiset Wieniin Euroviisujen finaaliin.
Orpo julkaisi Instagramissaan villin videon, jossa hän toivottaa kaksikolle terveiset liekinheittimen kanssa.
– Noniin onnea finaaliin Linda ja Pete, tuokaa voitto kotin, Orpo toivottaa hymyillen Liekinheittimen soiden taustalla.
Orpon seuraajat riensivät kommentoimaan pääministerin postausta muun muassa liekkiemojein.
Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kilpailevat tänään Euroviisujen finaalissa kappaleellaan Liekinheitin. Suomen kappale on yksi voittajasuosikeista.