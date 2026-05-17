Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen oli tarkoitus saapua Suomeen tänään samalla lentokoneella. Suunnitelmiin tulikin muutos.

Suomea Euroviisuissa edustaneiden Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen oli tarkoitus saapua tänä iltana Suomeen yhdessä samalla lentokoneelle. Nyt kuitenkin suunnitelmiin on tullut muutos.

Linda Lampenius palaakin Wienistä suoraan kotiinsa Ruotsiin.

– Tiedoksenne, että Linda matkustaa tänään kotiinsa Ruotsiin eli valitettavasti kaksikko ei ole yhdessä lentokentällä tavattavissa, viisutiedotuksesta kerrotaan MTV Uutisille.

Parkkonen puolestaan palaa Suomeen myöhään sunnuntai-iltana alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

MTV Uutiset on paikan päällä lentokentällä ottamassa vastaan Suomen euroviisudelegaation. Voit seurata euroviisuaiheisia uutisia täältä.