Pääministeri Petteri Orpon julkaisema Euroviisu-kannustusvideo on herättänyt somekansassa reaktioita puolesta ja vastaan.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) lähetti Suomen euroviisuedustajille Linda Lampeniukselle ja Pete Parkkoselle tsemppiterveiset Wieniin Euroviisujen finaaliin.
Orpo julkaisi Instagramissaan villin videon, jossa hän toivottaa kaksikolle terveiset liekinheittimen kanssa.
Monessa kommentissa tempausta kehutaan ja jotkut ovat yllättyneet siitä, että Orpolla on huumorintajua moiseen tempaukseen.
Toisissa kommenteissa puolestaan kritisoidaan, että kyseessä on nolo video pääministeriltä.
Oli asiasta mitä mieltä tahansa, niin yksi asia on kuiitenkin varmaa: Video Orposta tykittämässä puku päällä liekinheittimellä tarjoaa taattua meemimateriaalia moneen lähtöön.