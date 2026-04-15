Patrik Laine näytti olleen jäljillä kommenteillaan, joiden seurauksena hänet haukuttiin pystyyn jääkiekon NHL:ssä 16 kuukautta sitten, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.

Patrik Laineen arvostelukyky petti joulukuussa 2024, kun hän haukkui entisen seuransa Columbus Blue Jacketsin. Laine kertoi olleensa kyllästynyt häviämään ja luovuttamaan, ja piti nykyseuraansa Montrealia ilmapiiriltään huomattavasti kilpailuhenkisempänä.

– Se on turhauttavaa pelaajalle, kun haluaa voittaa ja jotkut muut eivät ole sellaisia.

– He ovat liian tyytyväisiä ja mukavoituneita tilanteeseensa, eikä se sopinut minulle, Laine totesi tuolloin.

Laineen puheet saivat täystyrmäyksen, ja syystä. Hän oli jättänyt seuran vain muutamaa kuukautta aiemmin, ja antoi kommenttinsa vieläpä Columbuksen ja Montrealin välisen ottelun alla.

Hetki ei ollut oikea. Laineen suututtamat entiset joukkuekaverit rusikoivatkin suomalaista armotta jäällä.

Lisäksi Laine-kriitikot muistuttivat siitä, että maalitykinkin kokonaisvaltainen peli vakuutti vain harvoin Columbus-vuosina.

Hypätään tähän päivään.

Columbus pelasi kauden viimeisen ottelunsa Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä. Joukkueen sesonki päättyy runkosarjaan lähinnä surkean loppusuoran takia. Vielä kolme viikkoa sitten seura oli divisioonassaan toisena, ja kiinni pudotuspelipaikassa tiukassa itäisessä konferenssissa.