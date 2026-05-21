Buffalo Sabres eteni NHL:n pudotuspeleihin ensimmäistä kertaa 16 vuoteen, vaikka tie tyssäsikin lopulta toisella pudotuspelikierroksella. Surkeasti alkanut kausi sai
Buffalo Sabres eteni NHL:n pudotuspeleihin ensimmäistä kertaa 16 vuoteen, vaikka tie tyssäsikin lopulta toisella pudotuspelikierroksella. Surkeasti alkanut kausi sai
Joulukuussa Buffalo oli itäisen konferenssin sarjataulukon viimeisellä sijalla ja kaikki näytti jälleen siltä, että kausi 2025-2026 tulee olemaan vain jatkumoa NHL:n pisimmälle aktiivisille pudotuspelittömien kausien putkelle.
Joukkue oli edennyt pudotuspeleihin edellisen kerran keväällä 2011. Pudotuspelit alkoivat näyttämään jo saavuttamattomalta fanaattisen urheilukaupungin jääkiekkoseuralle.
Joulukuussa Buffalo oli vierasreissulla Calgaryssa, kun kurssi kääntyi.
Kapteeni Rasmus Dahlin, 26, kokosi joukkueen ydinryhmän illalliselle ravintolaan. Tapaamista voitiin pitää “hätäkokouksena” – niin pahalta seuran tilanne näytti.
Samoihin aikoihin joukkue antoi potkut entiselle general managerilleen Kevyn Adamsille. Korvaajaksi nousi Jarmo Kekäläinen, joka oli toiminut keväästä asti seuran vanhempana neuvonantajana.
– Puhuimme siitä kuinka voimme parantaa niin monissa asioissa. Meidän pelaajien piti tehdä se muutos. Meidän täytyi olla parempia, kapteeni Dahlin kertoi äskettäin joulukuisesta ravintolaillallisesta.
– Kun ymmärrämme tämän syvällä tasolla, asiat muuttuvat.
Buffalon kesällä 2018 varaama Dahlin on ollut pitkään seuran kasvot ja identiteetti. Laajaa kritiikkiä NHL-urallaan saanut puolustaja on turhautumiseen asti saanut myös vastata kysymyksiin siitä, miksi Buffalo ei yllä pudotuspeleihin.
Joukkueen kärkihyökkääjä Tage Thompson kertoi Dahlinin olleen juuri se, joka nousi esiin joukkueen illallisella halustaan muuttaa seuran suunnan.
– Dahlin kysyi meiltä, mitä haluamme meidän näkevän hänen tekemisessään. Tajusimme, että meidän pitää vain katsoa peiliin, yhdysvaltalaishyökkääjä kertoi.
Tage Thompson on edustanut Buffalo Sabresia vuodesta 2018 lähtien. Hän teki runkosarjassa 81 otteluun 40 maalia ja 81 pistettä.2026 Getty Images
Asiat muuttuivat.
Kun Buffalo poistui ravintolasta, se voitti 10 ottelua peräjälkeen. Joukkue alkoi vauhdilla kivuta sarjataulukossa ylöspäin. Kevätkauden Sabres eli täydessä hurmiossa ja sijoittui lopulta itäisessä konferenssissa toiseksi.
Pudotuspeleissä joukkue eteni aina toiselle kierrokselle asti ja maalin päähän konferenssifinaaleista. Montreal Canadiens vei lopulta seisemänteen peliin venyneen sarjan ja marssi idän konferenssifinaaleihin.
Sabresin suomalaismaalivahti Ukko-Pekka Luukkonen harmitteli kauden päättymistä kauden päätöshaastattelussa.
– Arvostan joukkuetovereitani ja sitä, mitä he ovat antaneet tälle. Olemme ryhmänä antaneet tälle niin paljon. Meillä on hyvä porukka, ja uskon, että olisimme voineet mennä pidemmälle.
Vaikka kausi oli Buffalon osalta ohi, osoitti joukkue kuuluvansa varteenotettavaksi pudotuspeliryhmäksi. Ensi kaudelle Sabresin tilanne näyttää hyvältä, sillä kärkipelaajista kaikilla paitsi Alex Tuchilla on voimassa olevat sopimukset.
– Tämä oli meille valtava harppaus. Merkittävä askel kaikille pelaajille päästä kokemaan, millaista tämä todella on. Millaista on olla ylpeä pelaamisesta Sabresissa, päävalmentaja Lindy Ruff sanoi onnistuneesta kaudesta.
Kekäläinen solmi äskettäin 66-vuotiaan Ruffin kanssa kaksivuotisen sopimuksen, joka pitää hänet seurassa kauden 2027–28 loppuun. Kanadalaisvalmentaja on ehdolla NHL:n parhaaksi valmentajaksi eli Jack Adams -palkinnon voittajaksi.