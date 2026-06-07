Jääkiekon NHL:n kolmas loppuottelu Vegasin ja Carolinan välillä tarjosi hulppeaa kiekkodraamaa, jonka päätteeksi Vegas juhli lopulta 5–4-voittoa jatkoerän jälkeen. Golden Knights johtaa Stanley Cupin finaalisarjaa voitoin 2–1.

Maalittoman avauserän jälkeen alkoi rytistä. Toisen erän puolivälin jälkeen Vegas latoi Thomas Hertlin ylivoimamaalin ja Mitch Marnerin puhtaan hattutempun myötä taululle 4–0-lukemat.

Marner teki samalla Stanley Cupin finaalihistorian nopeimman hattutempun kuudessa minuutissa ja kymmenessä sekunnissa. Vanha ennätys oli Maurice Richardin nimissä 69 vuoden takaa, jolloin kiekkolegenda takoi hatullisen kuuteen minuuttiin ja 29 sekuntiin.

Päätöserään Carolina vaihtoi Frederik Andersenin tilalle maaliin Brandon Bussin. Erän alkupuolella Marner sai mahdollisuuden yrittää illan neljättään rangaistuslaukauksesta, mutta Bussi esti aikeet.

Seitsemän minuutin kohdalla alkoi Carolinan kiri, joka huipentui Andrei Svechnikovin 4–4-tasoitukseen vajaat kaksi minuuttia ennen loppua. Carolinan kolme ensimmäistä maalia syntyivät vain 39 sekunnissa ja olivat samalla finaalihistorian kolme nopeinta maalia. Niistä vastasivat Jordan Martinook, Taylor Hall ja Jordan Staal.

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