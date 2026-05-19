Suomen MM-miehistössä on yksi passi leimaamatta, kun Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen on odottanut NHL:n toisen pudotuspelikierroksen loppua. Nyt odotus on ohi, kun Montreal Canadiens päätti Buffalo Sabresin Konsta Heleniuksen ja Ukko-Pekka Luukkosen kauden .

Maalikooste: Alex Newhookista Montrealin sankari 7. ottelun jatkoerässä – Buffalon kausi ohi (NHL.comin kuvaa).

Pitäisikö Leijonien MM-joukkuetta vielä päivittää? Vastaus on: kyllä pitäisi.

Hyökkääjä Sami Päivärinta on ollut epäkiitollisessa osassa, kun hän on viimeisenä pelaajana odottanut MM-debyyttiään. Mikäli Buffalon hyökkääjä Konsta Helenius vastaa Jere Lehtisen soittoon myöntävästi, HPK:n hyökkääjän tuhkimotarina päättyy kotimatkaan ja Leijonien miehistö saa lopullisen muotonsa.

Pudotuspeleissä Helenius jatkoi siitä, mihin runkosarjassa jäi. 20-vuotias ylöjärveläinen pelasi joukkueensa kolmoskentässä sarjan neljä viimeistä peliä ja iski niissä kaksi maalia. Mutta maalien takana oli paljon muutakin. Heleniuksen pelaamisessa ei näkynyt merkkiäkään arasta märkäkorvatulokkaasta, päinvastoin.