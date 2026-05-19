Maalikooste: Alex Newhookista Montrealin sankari 7. ottelun jatkoerässä – Buffalon kausi ohi (NHL.comin kuvaa).
Pitäisikö Leijonien MM-joukkuetta vielä päivittää? Vastaus on: kyllä pitäisi.
Hyökkääjä Sami Päivärinta on ollut epäkiitollisessa osassa, kun hän on viimeisenä pelaajana odottanut MM-debyyttiään. Mikäli Buffalon hyökkääjä Konsta Helenius vastaa Jere Lehtisen soittoon myöntävästi, HPK:n hyökkääjän tuhkimotarina päättyy kotimatkaan ja Leijonien miehistö saa lopullisen muotonsa.
Vahvan kauden piste per peli -tahdilla AHL-joukkue Rochester Americansissa pelannut Helenius nousi tammikuussa hetkellisesti Buffalon NHL-miehistöön ja osoitti yhdeksässä pelaamassaan runkosarjan pelissä erinomaisia otteita.
Pudotuspeleissä Helenius jatkoi siitä, mihin runkosarjassa jäi. 20-vuotias ylöjärveläinen pelasi joukkueensa kolmoskentässä sarjan neljä viimeistä peliä ja iski niissä kaksi maalia. Mutta maalien takana oli paljon muutakin. Heleniuksen pelaamisessa ei näkynyt merkkiäkään arasta märkäkorvatulokkaasta, päinvastoin.
Kaikissa pelaamassaan neljässä pelissä Helenius oli yksi joukkueensa näkyvimmistä pelaajista, ja mikä parasta, hänen johtamansa kolmosketju, laidoilla Jason Zucker ja Jack Quinn, toi Sabresin otteisiin kaivattua piristystä.
Helenius ei tyytynyt pelaamaan varman päälle, vaan haki rohkeasti ratkaisuja. Hyökkäyspäässä suomalainen teki jatkuvasti oikeita valintoja, oli kyse sitten laukomisesta, syöttämisestä tai kiekon pitämisestä. Pienellä onnella Heleniuksen pistesaldo olisi ollut huomattavasti muhkeampi.
Samalla uskallan väittää, että näillä näytöillä Helenius voi ensi kaudella vaihtaa AHL:n bussin NHL:n charteriin.
Leijonille Helenius on helppo valinta. Monipuolisena rightin hyökkääjänä Heleniuksen voi laittaa käytännössä mihin tahansa, myös ylivoimalle.