Aho teki kolmesta maalistaan kaksi tyhjiin ensimmäisen kierroksen viimeisessä ottelussa Ottawa Senatorsia vastaan. Kuudessa viime pelissä Aho ei ole tehnyt maaliakaan, ja pistepussi on lihonut vain kahden syöttöpisteen edestä.

Ykkösketjun muodostavat Aho, Seth Jarvis ja Andrei Svetšnikov olivat runkosarjassa Hurricanesin neljän parhaan pistemiehen joukossa. Kun Hurricanes on pelannut kymmenen pudotuspeliottelua, Aho (3+2) on joukkueen sisäisessä pistepörssissä kuudentena, Jarvis (2+3) seitsemäntenä ja Svetšnikov (1+3) vasta 11:ntenä.

Carolina Hurricanes tasoitti 3–2-jatkoerävoitolla NHL:n itäisen konferenssin finaalisarjan Montreal Canadiensia vastaan 1–1:een. Sebastian Ahon johtamalta ykkösketjulta odotetaan huomattavasti nyt nähtyä enemmän.

– Aiempina vuosina heidän kohdallaan saattoi tiettyyn pisteeseen asti keksiä selityksiä, mutta nyt heidän on hoidettava homma tai oltava hiljaa.

– Jos Suzuki ei ole jäällä, sieltä tulee ( Philip ) Danault , joka on puolustussuuntaan yhtä hyvä kuin kuka tahansa.

– Mutta kyllä, näiden tyyppien tulee nousta esiin. Puhuimme tästä jo aiemmin, kun he pelasivat (konferenssifinaaleissa) Floridaa vastaan; missä he olivat? En tarkoita olla liian kriittinen, mutta jos aikoo päästä pudotuspeleissä eteenpäin, parhaiden pelaajien tulee olla parhaita. Montrealin parhaat olivat ensimmäisessä pelissä parhaita pelaajia. Carolinan täytyy päästä siihen samaan mielentilaan.