Carolina Hurricanes tasoitti 3–2-jatkoerävoitolla NHL:n itäisen konferenssin finaalisarjan Montreal Canadiensia vastaan 1–1:een. Sebastian Ahon johtamalta ykkösketjulta odotetaan huomattavasti nyt nähtyä enemmän.
Ykkösketjun muodostavat Aho, Seth Jarvis ja Andrei Svetšnikov olivat runkosarjassa Hurricanesin neljän parhaan pistemiehen joukossa. Kun Hurricanes on pelannut kymmenen pudotuspeliottelua, Aho (3+2) on joukkueen sisäisessä pistepörssissä kuudentena, Jarvis (2+3) seitsemäntenä ja Svetšnikov (1+3) vasta 11:ntenä.
Aho teki kolmesta maalistaan kaksi tyhjiin ensimmäisen kierroksen viimeisessä ottelussa Ottawa Senatorsia vastaan. Kuudessa viime pelissä Aho ei ole tehnyt maaliakaan, ja pistepussi on lihonut vain kahden syöttöpisteen edestä.
Konferenssifinaalien kahdessa ensimmäisessä ottelussa ykkösketjun yhteenlasketut tehopisteet ovat 1+2. Ahon ja Jarvisin teholukema on -2, Svetšnikovin -3.
Kun ykkösketju kuittaa kolmeen pekkaan lähes 30 prosenttia Hurricanesin palkkakuluista, selvää on, että odotukset ovat nähtyä kovemmat.
Ennen viime yönä pelattua toista ottelua aiheesta puhuttiin yhdysvaltalaisen TNT-kanavan paneelissa, jossa oli mukana muutamia entisiä NHL-kiekkoilijoita.
Paul Bissonnette huomautti, että esimerkiksi Aho joutuu Canadiensia vastaan pelaamaan huippuluokan keskushyökkääjää Nick Suzukia vastaan.
– Se on vaikea tehtävä, sillä hän on sadan pisteen mies, joka on ehdolla (parhaalle puolustavalle hyökkääjälle jaettavaan) Selke Trophyyn.
Bissonnette nosti esiin myös menneisyyden. Hurricanes oli kolmen viime kauden aikana kahdesti konferenssifinaaleissa ja molemmilla kerroilla häviävänä osapuolena.