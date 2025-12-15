Jääkiekon NHL:n Buffalo Sabres tiedotti maanantaina, että seuran uudeksi general manageriksi on nimetty Jarmo Kekäläinen. Samassa tiedotteessa kerrottiin, että aiemmin tehtävässä toiminut Kevyn Adams on vapautettu tehtävästään.

Kekäläinen nousi GM:n paikalle seuran senior advisorin roolista. Kekäläinen työskenteli aiemmin Columbus Blue Jacketsin GM:nä. Hän tuli pestiin kesken kauden 2012-2013 ja pysyi tehtävässä aina helmikuuhun 2024 asti, jolloin seura antoi hänelle potkut.

Kekäläinen on myös työskennellyt urallaan Ottawa Senatorsin ja St. Louis Bluesin organisaatioissa. Buffalon omistaja Terry Pegula totesi tiedotteessa, että Kekäläinen vakuutti organisaation viimeisen kahdeksan kuukauden aikana kokemuksellaan, ammattimaisuudellaan ja tarmollaan.

– On suuri kunnia tulla nimetyksi Buffalo Sabresin GM:ksi. Haluan osoittaa kiitokseni Terry ja Kim Pegulalle tästä mahdollisuudesta. Olen kunnioitettu saadessani toimia tämän joukkueen johtajana ja odotan innolla Sabres-fanien jokaiseen otteluun tuomaa intoa, Kekäläinen sanoi.