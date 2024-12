Patrik Laine sai täyslaidallisen ex-joukkuetoveriltaan – "Tuo on hevonp*skaa!"

Columbus Blue Jackets puolustaja Zach Werenski ei pidätellyt sanojaan, kun häneltä kysyttiin Patrik Laineen aiemmista kommenteista tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa pelatun NHL-ottelun jälkeen.

Montreal Canadiensiin täksi kaudeksi siirtynyt Laine pelasi viime yönä entistä joukkuettaan vastaan. Hän loukkaantui ensimmäisessä erässä, kun Columbus voitti pelin 5–4.

Ottelun alla Laine oli suututtanut entisen seuransa pelaajat ja kannattajat, mikä näkyi ja kuului pelin aikana. Laine sai kovaa kohtelua taklausten muodossa, minkä lisäksi Columbus-kannattajat buuasivat ja vihelsivät suomalaiselle.

– Se että hän pieksee meitä tuolla tavalla, mielestäni sitä on vain mahdotonta hyväksyä, Werenski latasi ottelun jälkeen.

Werenksin turhautuminen liittyy Laineen antamaan haastatteluun, jossa hän puhui Columbuksesta negatiiviseen sävyyn. Laine pelasi Columbuksessa neljä kautta ennen siirtoaan Montrealiin.

– Olin kyllästynyt häviämään ja luovuttamaan, ja keskittymään uuteen kauteen jo joulukuussa. En minä halunnut lähteä sellaiseen. Se on turhauttavaa pelaajalle, kun haluaa voittaa ja jotkut muut eivät ole sellaisia, Laine sanoi The Athleticille.

– He ovat liian tyytyväisiä ja mukavoituneita tilanteeseensa, eikä se sopinut minulle. Mutta täällä Montrealissa pyrimme aina parhaimpaamme, voitimme tai hävisimme.

Toimittajat pyysivät Lainea selventämään, viittasiko hän kritiikillään Blue Jacketsin joukkuetovereihin vai seuran johtoon.

– Jätän sen kaikkien oman mielikuvituksen varaan, Laine vastasi.

Laineen puheita ei nielty

Blue Jacketsin pelaajat eivät lievästi sanottuna olleet innoissaan Laineen ulostulosta.

– Olimme hänelle vain ja ainoastaan hyviä joukkuetovereita, Werenski jatkoi The Athleticin Aaron Portzlinen mukaan.

– Se että hän tulee ja sanoo kaiken tuon, se on hevonp*skaa! En todellakaan ole iloinen siitä, eikä kukaan meistä tässä huoneessa ole iloinen siitä. Se kertoo enemmän hänestä kuin meistä.

Blue Jacketsia yhdeksän vuotta edustanut Werenski myönsi, että Laineen kommentit motivoivat joukkuetta pelaamaan kovemmin Canadiensia vastaan.

– 100-prosenttisesti. Mitä hän ajattelee sanoessaan noin? Se on aivan uskomatonta! Werenski jatkoi tuohtuneena.

– Minulla ei ole enää aikaa siihen. En halua enää puhua "Pattysta" enää. Minusta se oli vain rehellisesti sanottuna aika naurettavaa.

Myötätuntoa

Werenski syötti ottelussa kolme maalia, kun Laine puolestaan joutui lopettamaan pelin kesken. Turhautuneiden sanojensa keskellä Werenski kuitenkin toivoi, ettei Canadiensin suomalaistähti loukannut itseään pahemmin.

– Toivon että hän on kunnossa, mikä ikinä häntä vaivaakaan. Muutama isku ja... niin, en tiedä mitä tarkalleen ottaen tapahtui, mutta se on harmillista. Toivottavasti hän on kunnossa.

Canadiensin päävalmentaja Martin St. Louis kommentoi Laineen loukkaantumista huolestuttavaan sävyyn pelin jälkeen. Kukaan ei tunnu vielä tietävän, miten vakavasta vammasta on oikein kyse.