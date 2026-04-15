Columbus Blue Jacketsin kausi NHL:ssä päättyi kuudetta kertaa peräkkäin runkosarjaan, ja päävalmentaja Rick Bowness antoi palaa kauden viimeiseksi jääneen ottelun jälkeen.

Blue Jackets kohtasi kauden viimeisessä ottelussa kotonaan Washington Capitalsin, eikä kummallakaan ollut enää panosta, sillä myös Capitalsin kausi päättyi runkosarjaan.

Capitals voitti ottelun 2–1 ja aiheutti Blue Jacketsille kuudennen peräkkäisen kotitappion. Kaikkiaan Blue Jackets voitti 13 viimeisestä ottelustaan vain kolme ja putosi pudotuspeleihin oikeuttavalta Metropolitan-divisioonan kolmossijalta.

Jo vuonna 1989 ensimmäistä kertaa NHL-seuran päävalmentajana toiminut Bowness, 71, kertoi kauden viimeisen ottelun jälkeen, ettei ole koskaan aiemmin valmennusurallaan tuntenut yhtä suurta turhautumista kuin viimeisen vajaan kuukauden aikana.

– Täytyy vain katsoa tilastoja: kolme taklausta, 24 kiekonmenetystä. En tiedä, palaanko enää, mutta jos palaan, muutan tämän kulttuurin. Nämä jätkät eivät välitä. Häviäminen ei merkitse heille mitään. Se ei vaivaa heitä. Miten voi mennä pelaamaan tuolla tavalla? Bowness meuhkasi Capitals-ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– Olisi pitänyt tehdä tämä jo kuukausi sitten. Tämä on se syy, miksi olemme tässä tilanteessa. Tämän vuoksi olemme ulkona pudotuspeleistä – tuollaisten suoritusten. Häviämistä täytyy vihata. Ihan sama vaikka kyseessä olisi merkityksetön peli. Täytyy tulla paikalle valmiina kilpailemaan.

Bownessin mukaan pelaajat eivät vastanneet loppukaudesta yhä kovemmaksi käyneeseen taisteluun pudotuspelipaikoista.

– Juttelimme olympiatauon jälkeen, että tästä tulee yhä vaikeampaa. Kaikki sujuu tällä porukalla hyvin niin kauan kuin hommat menevät putkeen, ja nyt kun on vaikeaa, pelaajat eivät halua taistella. Niin tässä kävi viime viikkojen aikana.

– Osa pelaajista on niin onnekkaita, että kausi on ohi eikä huomenna ole harjoituksia.