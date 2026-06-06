Mette-Maritin lääkärit arvioivat, että hänellä olisi tällä hetkellä noin vuosi elinaikaa, mikäli hän ei pääsisi keuhkonsiirtoon.

Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin sairaus on käynnistänyt ryntäyksen elinluovutustestamenttien tekemiseksi.



Norjan hovi kertoi perjantaina, että Mette-Maritin keuhkofibroosi on edennyt ja kruununprinsessa on lisätty keuhkosiirtoa odottavien listalle. Tämän jälkeen Norjan elinluovutusrekisterissä on nähty piikki uusien ilmoittautujien määrässä: perjantaina rekisteröintejä oli yli 2 000, mikä on moninkertaisesti tavallista enemmän uusia elinluovuttajia.



Norjassa yli 600 ihmistä odottaa uutta elintä, 10 heistä uusia keuhkoja.