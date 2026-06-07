Oulun poliisi etsii Oulun Herukan alueelta lauantaina myöhään illalla kadonnutta iäkästä naista.
Poliisille tuli ilmoitus kadonneesta iäkkäästä naisesta sunnuntaina noin yhden aikaan yöllä. Ilmoituksen mukaan henkilö on poistunut kotoaan Herukasta, ja hänet on havaittu viimeksi lauantain puolella ennen puolta yötä.
Kadonnut henkilö on noin 160-senttinen ja normaalivartaloinen. Hänellä on harmaat hiukset. Vaatetuksena hänellä on todennäköisesti ainakin vaaleansininen takki ja vaaleanpunaiset kengät.
Akuutit meneillään olevat havainnot kadonneesta henkilöstä pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112. Mahdolliset aiemmin tehdyt havainnot pyydetään ilmoittamaan poliisin vihjepuhelimeen numeroon 0295 416 194.