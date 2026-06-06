Max Verstappen ja Lewis Hamilton "ohjeistivat" Kimi Antonelliä.
Formula ykkösten MM-sarjaa suvereenisti johtava Mercedeksen Kimi Antonelli on ajanut jo neljään peräkkäiseen osakilpailuvoittoon. Nyt 19-vuotiaalla italialaisella on mahtavat mahdollisuudet ottaa viides letkuun: hän lähtee paalupaikalta ahtaalla katuradalla käytävään Monacon GP:hen, jossa ohittaminen on koko F1-sarjan vaikeinta.
Vaikka nuorukaisen meno on tällä kaudella ollut muuten vakuuttavaa, hän on kompastellut juuri kisojen lähdöissä ja menettänyt useita sijoja.
– Montrealissa en ensimmäistä kertaa hävinnyt... no, menetin yhden sijan sunnuntaina. Mutta ensimmäistä kertaa en hävinnyt kuutta tai seitsemää sijaa, joten se oli askel eteenpäin, Antonelli ruoti GPblogin mukaan.
Hän kävi läpi, että Monacossa ensimmäiseen mutkaan on vain lyhyt matka.
– Täytyy vain saada puhdas lähtö, olla yrittämättä taikastarttia, ja katsotaan siitä sitten eteenpäin.
"Odota"
Toisesta ruudusta huomiseen osakilpailuun ampaiseva Red Bullin Max Verstappen veisteli kieli poskessa "vinkkinsä", kun häneltä kysyttiin lähtöneuvoja Antonellille.
– Kun valot sammuvat, odota yksi sekunti, ja sitten... se on minun neuvoni, nelinkertainen maailmanmestari täräytti.
Kolmosruudusta lähtevä, Ferrarilla nykyisin ajava entinen Mercedes-mies Lewis Hamilton lisäsi vettä myllyyn:
– Kaksi sekuntia! seitsenkertainen maailmanmestari nasautti.
Antonelli löi paalutaistelussa Verstappenin täpärästi 0,043 sekunnilla. Hamilton jäi italialaisesta 0,228 sekuntia.
Monacon osakilpailu käynnistyy sunnuntaina Suomen aikaa kello 16.