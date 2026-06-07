Miten valmistuvat Love Island Suomi -sarjassa nähdyt Eetun banaaniletut? Katso resepti!

Love Island Suomi -sarjassa villassa on aamut aloitettu saarelta tutun Eetun banaanilettujen kanssa. Miten suositut letut valmistuvat? Katso alta Eetun resepti.



Ainekset (yksi annos)



1dl kaurahiutaleita

1 banaani

1 kananmuna

Loraus kauramaitoa

Ripaus kanelia

Ripaus suolaa

(Jos ei olla villalla niin sekaan vähän vaniljarahkaa (esim. Skyr Wanhanajan vanilja) ja kardemummaa)



Laita kaikki blenderiin. Sekoita tasaiseksi. Pannulle öljyä/voita. Paista miedolla lämmöllä niin kauan, että tulee kuplia pintaan. Käännä. Paista vielä hetki.



Tarjoile marjojen, rahkan/vanukkaan kanssa.