Miten valmistuvat Love Island Suomi -sarjassa nähdyt Eetun banaaniletut? Katso resepti!
Love Island Suomi -sarjassa villassa on aamut aloitettu saarelta tutun Eetun banaanilettujen kanssa. Miten suositut letut valmistuvat? Katso alta Eetun resepti.
Ainekset (yksi annos)
1dl kaurahiutaleita
1 banaani
1 kananmuna
Loraus kauramaitoa
Ripaus kanelia
Ripaus suolaa
(Jos ei olla villalla niin sekaan vähän vaniljarahkaa (esim. Skyr Wanhanajan vanilja) ja kardemummaa)
Laita kaikki blenderiin. Sekoita tasaiseksi. Pannulle öljyä/voita. Paista miedolla lämmöllä niin kauan, että tulee kuplia pintaan. Käännä. Paista vielä hetki.
Tarjoile marjojen, rahkan/vanukkaan kanssa.