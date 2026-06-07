Äiti varasti henkivakuutuskorvaukset, jotka perheen pikkulapsi sai isänsä kuolemasta.
Lapsi syntyi vuonna 2022. Tytön isä menehtyi jo ennen lapsen syntymään.
Vuoden ikäisenä lapsi sijoitettiin kiireellisesti sukulaisperheeseen. Lapsen biologinen äiti tapasi tytärtään muutaman kerran kuukaudessa parin tunnin ajan.
Tytär oli saanut isänsä henkivakuutuksesta reilut 24 000 euroa vahingonkorvauksia. Lisäksi hänelle maksettiin vanhemman kuolemaan liittyen perhe-eläkettä.
Lapsen biologinen äiti varasti lapsen tililtä henkivakuutusrahat ja eläkkeen. Äidin kavaltama summa oli yhteensä lähes 35 000 euroa.
Poliisikuulusteluissa äiti kiisti rikoksen ja kertoi, että lapselle oli avattu pankkitili, jonne lapsen saama henkivakuutuskorvaus siirrettiin.
Äidin mukaan hän oli käyttänyt rahat "oikeisiin tarkoituksiin". Koska lapsen tilille ei ollut pankkikorttia, äiti sanoi joutuneensa siirtämään rahat ensin omalle tililleen, jotta pystyi tekemän rahoilla hankintoja.
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Äiti osti kissan itselleen
Äiti kertoi hankkineensa rahoilla esimerkiksi tutteja, rättejä, vaippoja ja muita tarpeita. Äiti ei osannut selittää tyttären tililtä maksunvälityspalveluiden kautta tehtyjä ostoksia.
Äiti kertoi hankkineensa lapselle myös reilun 1 100 euron arvoisen kissan sekä käyttäneensä lapsen perhe-eläkettä "tavanomaiseen elämiseen".
Äiti sanoi toimineensa maistraatin ohjeiden mukaan ja toimittaneensa kuitit maistraatille.
Lapsen sijaisperheestä kerrottiin, ettei lapsen biologinen äiti osallistunut lapsen hankintoihin merkittävissä määrin tai maksanut hänen harrastuksiaan. Äiti oli hankkinut lapselle joskus joitakin yksittäisiä leluja tai vaatteita.